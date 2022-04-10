Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

10.04.2022 22:47
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

AYDIN'ın Didim ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Didim ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Altınkum Mahallesi Yeşilkent Sitesi yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 09 ADG 057 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Sarı (47) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı yola savruldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Sarı'nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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Mehmet Sarı, Otomobil, Altınkum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika


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