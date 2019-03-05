Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı
25 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Mehmet Gözen
idaresindeki 06 GMN 79 plakalı otomobil, Turgutreis Mahallesi Akçaalan
mevkisinde karşı yönden gelen Hasan Öztürk'ün kullandığı 48 ABH 023 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Öztürk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil yanmasından sonra hareket eden motosikletin, kısa süre sonra sola manevra yapan otomobille çarpışması yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:15 Kaynak: AA
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