Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

22.05.2022 14:20
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucunca meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucunca meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Derevenk Viyadüğü yolu üzerinde meydana gelen kazada, 38 HM 052 plakalı otomobil ile 38 NU 540 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

Otomobil, Kayseri, Polis, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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