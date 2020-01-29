Otomobiller TIR'lara çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobiller TIR'lara çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobiller TIR'lara çarptı: 5 yaralı

6 saat önce

TEM yolunun Düzce geçişinde, meydana gelen 2 kazada, 2 otomobil de önlerindeki TIR'lara çarptı.

Otomobiller TIR'lara çarptı: 5 yaralı, System.String[]

TEM yolunun Düzce geçişinde, meydana gelen 2 kazada, 2 otomobil de önlerindeki TIR'lara çarptı. Kazalardatoplamda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Kuzu yönetimindeki 34 ER 0828 plakalı otomobil, Yusuf Asma'nın kullandığı 06 DP 3037 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Fatma Kuzu ile çocukları Emine, Recep ve Şevval Kuzu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kuzu ve çocukları Emine, Recep ve Şevval Kuzu tedaviye alındı.

Aynı bölgede kısa süre sonra meydana gelen kazada, yine İstanbul yönüne giden Hasret Tural yönetimindeki 41 B 0949 plakalı otomobil, Lütfü Gübay'ın kullandığı 34 CNA 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hasret Tural içerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Tural, otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasret Tural tedaviye alındı.

TIR sürücüsü Lütfü Gübay, "Ben sağ şeritteydim. Bir kütleme sesi duydum. Daha sonra kaza olduğunu anladım. Ben de yaralının çıkarılması için çaba harcadım" dedi.


TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:09 Kaynak: DHA
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