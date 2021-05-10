Otomobillerde bahar bakımı önemli! - Son Dakika

Otomobillerde bahar bakımı önemli!

10.05.2021 14:55
Otomobillerde bahar bakımı önemli!, System.String[]

BorgWarner çatısı altında otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yollara daha fazla çıkacak olan araçlara yönelik bakım önerilerini sıraladı.

CARMEDYA.COM – BorgWarner çatısı altında otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yollara daha fazla çıkacak olan araçlara yönelik bakım önerilerini sıraladı.

Delphi Technologies uzmanlarınca araçların uzun yolculuklara hazır olmasını sağlayan bu öneriler arasında; mevsime uygun lastik kullanımı, rot balans ayarı, yağ, filtre, cam, yakıt deposu gibi aracın farklı noktalarının bakım ve kontrollerini içeren konular yer alıyor.

BorgWarner çatısı altında yer alan ve otomotiv satış sonrası hizmetler alanında global çözümler sağlayan Delphi Technologies, kış aylarının ardından araç bakımlarının önemine işaret etti. Bu kapsamda Delphi Technologies, zorlu iklim koşullarından dolayı yıpranan ve uzun süre hareketsiz kalan araçlar için ilkbahar ve yaz öncesi bakımı niteliğindeki önerilerini sıraladı. Otomotiv satış sonrası pazarına sunduğu ürünlerin yanında, sektöre yönelik bilgilendirmelerle de öncü rol üstlenen Delphi Technologies, araç kullanıcılarının hem kendilerinin kontrol edeceği hem de gerektiğinde servis noktasına gidilmesi gereken konuları şöyle sıralıyor:

Kış lastiklerinizi değiştirip basıncını kontrol edin

Bahar aylarıyla birlikte yapılması gerekenlerin başında yaz aylarına uygun lastiğin kullanımı gelmelidir. Kış lastikleri değiştirilmeli, lastik dişlerinde düzensiz aşınma, kesik ve çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca yedek lastik de dahil olmak üzere tüm lastiklerin basıncı, araç sürücü iç kapısında, yakıt depo kapağında veya araç kullanıcı kitabında belirtilen basınç değerine uygun ayarlanmalıdır.

Akünüzü kontrol edin

Araçların tekrar aktif bir şekilde kullanılmasından önce, akü kutup başlarında oksitlenme olup olmadığı kontrol edilmeli ve kir-tortu varsa temizlenmelidir. Aküyle araç bağlantı kablolarının gevşek olmadığından ve akünün sallanmaması için araca takıldığı yerde sabit olduğuna emin olunmalıdır. Ayrıca araç aküleri özellikle kış aylarında park halindeyken daha çabuk deşarj olur. Şarj dinamosunun aküyü tamamen şarj edene kadar araç motorunun çalışır halde kalması, akünün daha fazla dolmasına katkı sağlar. Ancak yine de araç çalıştırıldığında gösterge ışıkları sönükse ve gece araç farları açıkken kırpma oluyorsa, akünün test cihazlarıyla kontrolü veya değişimi gerekebilir.

Yakıt deponuzu gözden geçirin

Uzun süre park halinde kalan araçların yakıt depoları tam dolu değilse veya boşsa, yakıt deposu oksijene maruz kalır. Bu sebepten ötürü yakıt hatları, enjektörler ve yakıt filtrelerinde tıkanıklığa sebep olan oksidasyon kaynaklı kirlenmeler oluşabilir. Ayrıca yakıt deposundaki yoğuşmadan ve yakıt hattındaki ısı çevriminden kaynaklanan "su kontaminasyonu" ise, nem birikmesiyle iç paslanmaya neden olur. Bu da, yakıt sisteminde partikül kirliliği yaratarak yakıt enjektör ve pompalarında hasar oluşturabilir. Dolayısıyla yakıt deposu tertibatının gözden geçirilmesi gerekir.

Motor yağını ve filtresini kontrol edin

Bir araç aktif kullanılırken motor yağı tükettiği gibi, kimi zaman karter tapasından sızıntı yoluyla da yağ kayıpları olabilir. Uzun süre park halinde kalan araç çalıştırılmadan önce, yağ seviyesi ve diğer sıvı seviyeleri kontrol edilmelidir. Yazın motorun daha çok soğumaya ihtiyaç duymasından dolayı, iyi hava akışı için hava filtresinin de tıkalı olmaması gerekir. Bu kapsamda yılda en az 1 kez motor yağının ve ilkbahar aylarında da motor filtresinin değiştirilmesi, motorun daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.

Klima filtresini yenileyin

Sıcak havalarla birlikte araç günlük rutine dönmeden önce kabin filtresi yenilenmeli veya klima en yüksek ayara getirilip 5-10 dakika boyunca açık bırakılarak kabin filtresinde biriken bakteriler ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca klima gazı da yenilenmelidir.

Fren tertibatına baktırın

Ancak araç el freni çekili olarak uzun süre park halinde kalırsa oluşan yüzey pası, balataların diske veya pabuçların kampanaya kaynamasına neden olabilir. Model yılı daha eski olan veya nemli ortamlarda bulunan araçların korozyon riski ise daha fazladır. Böyle durumda fren sisteminin tekrar serbest kalması için profesyonel bir müdahale gerekir. Delphi Technologies uzmanları uzun süreli park durumlarında el freninin fazla kullanılmamasını, eğer araç manuel vitesliyse düz zemine park edip vitesi birinci veya geri vites konumunda el frenini çekmeden bırakılmasını tavsiye ediyor.

Silecek lastiklerini yenileyin, ön camı kontrol edin

Kışın silecek lastikleri yıpranabilir ve silecek bıçakları hasar alabilir. Özellikle ilkbahar aylarındaki yağmurlu havalarda ya da uzun yolculuklarda problem yaşamamak için silecekler yenilenmelidir. Buzlu ve taşlı yollarda kullanılan araçların ön camlarında oluşan küçük çatlakların, daha sonra ekstra hasar alıp güvenliği tehlikeye atmaması adına da cam kontrolleri yapılmalıdır.

Yıpranmış kayış ve hortumları yenileyin

Hava sıcaklıkları düştükçe kauçuklar sertleşip hasarlanabilir. Ayrıca hortum ve kayışlarda çatlama, gevşeme ve yıpranmalar oluşabilir. Motor sağlığı için hasar alan hortum ve kayışların yenilenmesi gerekir.

Rot Balans ayarlarını yaptırın

Özellikle zor koşullarda kullanılan araçlarda, sürüş halindeyken zamanla sağa sola çekme veya titreme yaşanabilir. Bahar bakımları kapsamında rot balans ayarlarının yapılması da direksiyon hakimiyetinin sağlanması açısından önemlidir.

Otomobillerde bahar bakımı önemli!

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Otomobillerde bahar bakımı önemli! - Son Dakika


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