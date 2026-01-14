Otomotiv İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
Ekonomi

Otomotiv İhracatında Rekor Artış

14.01.2026 11:22
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 2025'te 12,9 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv sektörü, 2025'te 12 milyar 892 milyon 150 bin dolarlık binek otomobil ihraç ederek rekor kırdı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yılki ihracatını 2024'e kıyasla yüzde 11,6 artırarak 41 milyar 521 milyon 96 bin dolara çıkarıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan otomotiv endüstrisi, en önemli alt grubu olan binek otomobillerde de rekora imza attı.

Sektörün 2024'te 12 milyar 364 milyon 481 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, 2025'te yüzde 4,3 artışla 12 milyar 892 milyon 150 bin dolara yükseldi.

Geçen seneki binek otomobil ihracatında, yıllık bazda en yüksek rakam olan 2018'deki 12 milyar 383 milyon 94 bin dolar da aşılarak en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Geçen yıl 91 ülke, özerk ve serbest bölgeye gerçekleştirilen binek otomobil ihracatı, otomotiv sektörünün toplam dış satımının yüzde 31,1'ini oluşturdu.

Fransa'ya 2,4 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Binek otomobil dış satımında ana pazar olan Fransa'ya ihracat, yüzde 4,3 artışla 2 milyar 308 milyon 865 bin dolardan 2 milyar 407 milyon 980 bin dolara çıktı.

İkinci sırada yer alan İspanya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 24,3 artışla 1 milyar 256 milyon 212 bin dolardan 1 milyar 561 milyon 887 bin dolara ulaştı.

Önceki yıl 1 milyar 410 milyon 48 bin dolarlık dış satım yapılan Birleşik Krallık'a 2025'te ihracat yüzde 3 düşüşle 1 milyar 368 milyon 821 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İtalya'ya 2024'te 1 milyar 623 milyon 579 bin dolar olarak gerçekleşen binek otomobil ihracatı, geçen yıl yüzde 21 azalışla 1 milyar 282 milyon 931 bin dolara geriledi.

Sektör temsilcilerinin beşinci sıradaki Almanya'ya gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, 2024'e göre yaklaşık yüzde 20 yükselişle 1 milyar 56 milyon 90 bin dolardan 1 milyar 263 milyon 183 bin dolara çıktı.

Slovenya yüzde 46,3 artış ve 938 milyon 313 bin dolarla 6'ncı, Polonya yüzde 10,7 düşüş ve 883 milyon 255 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 31 artış ve 524 milyon 967 bin dolar ihracatla 8'inci, Fas yüzde 21,2 yükseliş ve 264 milyon 87 bin dolarla 9'uncu, Portekiz ise yüzde 54,4 artış ve 250 milyon 787 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Binek otomobilde son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle:

Yılİhracat rakamı (Dolar)
202512.892.150.000
202412.364.481.000
202311.061.049.000
20229.264.807.000
20219.504.034.000
20209.533.689.000
201911.806.698.000
201812.383.094.000
201711.765.696.000
20168.320.090.000

Kaynak: AA

