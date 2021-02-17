Otomotiv sektörü küçülüyor - Son Dakika

Otomotiv sektörü küçülüyor

17.02.2021 11:14
Otomotiv sektörü küçülüyor, System.String[]

Ford Otosan A.Ş., Bitlis'in Tatvan ilçesinde yetkili bayiliğini yapan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketiyle 'küçülme' gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Ford Otosan A.Ş., Bitlis'in Tatvan ilçesinde yetkili bayiliğini yapan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketiyle 'küçülme' gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşsiz kalan 50 çalışan ve yönetici, duruma tepki gösterdi.

Ford Otosan A.Ş.'nin almış olduğu kararın kanunsuz ve hukuksuz olduğunu öne süren şirket yöneticileri ve çalışanları, iş yeri önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Alınan karar nedeniyle işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan işçiler, mağdur durumda olduklarını ifade ederek, yetkililerden konunun çözümü noktasında yardım talebinde bulundular. Konuyla ilgili işçilerle basın açıklaması yapan Tatvan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi Faruk Aydın, alınan kararın kanunsuz ve hukuksuz olduğunu savundu. Ford Otosan A.Ş. ile imzaladıkları sözleşme sürecinde, 2013-2014 yılında alınan söz konusu küçülme kararının kendilerinden gizlendiğini öne süren Faruk Aydın, "Ford'un küçülme kararı 2013-2014 yılında Otosan A.Ş. tarafından kararlaştırılmış olmasına karşın, bu husus alım aşamasında firmamıza iletilmemiş, hatta bir duruma gizlenmiştir. İkale protokolü; Otosan A.Ş. tarafından tek taraflı ve kötü niyetli olarak hazırlanmıştır. Firmamıza cebren ve hile ile imzalatılmıştır. Ana sözleşmede 'süresiz' olan bayilik sözleşmesi, haksız olarak fesih edilmesi nedeniyle doğacak tazminatlarını firmaya vermemek için hazırlanmıştır. Bunun Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, İş Kanunu, Rakabet Kanunu, Borçlar Kanunu, bayilik sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak ve kötü niyetli olarak düzenlendiği bir gerçektir" dedi.

"Firmamız ile Otosan arasında süresiz bir bayilik sözleşmesi mevcuttur"

Söz konusu kararın şirket olarak kendilerinin iflasına, 50 çalışanın ise mağduriyetine neden olacağını dikkat çeken Aydın, "Ford Otosan A.Ş.'nin yetkili servisi olarak hizmet veren Tatvan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketimiz tarafından 2016 yılı ikinci yarısında mülkiyeti ile birlikte 16 milyon liraya satın alınmıştır. Alım aşamasında Ford Otosan A.Ş. tarafından 3 kişilik bir heyet Tatvan'da firmamız ile görüşerek bizim firmamız ile uzun yıllar çalışmak istediklerini beyan ederek bu işletmeyi almamızı istediler. Ford'un küçülme kararı 2013-2014 yılında Otosan A.Ş. tarafından kararlaştırılmış olmasına karşın, bu husus alım aşamasında firmamıza iletilmemiş, hatta bir duruma gizlenmiştir. Firmamızın 1,5 yıllık bir geçmişi bulunmaktayken bu kanunsuz ve hukuksuz eylem ile karşı karşıya kalınmıştır. Tatvan Aydınlar Otomotiv bu korona virüs ve ekonomik kriz döneminde dahi 50 çalışanı ile küçülmeye gitmeden faaliyetlerine devam etmiştir. Firmamızın ne 5 yıllık bir geçmişi ne de 5 yıllık bir karnesi mevcuttur. Firmamız ile Otosan arasında süresiz bir bayilik sözleşmesi mevcuttur. Ford Otosan ana sözleşmeden doğan kanuni haklarımızı vermemek için kötü niyetli olarak entrikalar düzenleyerek yetkimizi feshetmiştir. Türkiye'de firmamızın feshedilmesi gibi bir durumun örneği yoktur. Yaşanan bu hadise Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'na intikal ettirilmiş, konunun çözüleceğini belirterek firmamıza haber verileceğini ifade etmişse de ancak bugüne kadar tarafımıza herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Firmamıza, temel haklarını vermemek için kötü niyetli olarak, hukuka aykırı bir şekilde tek taraflı ve cebren ikale sözleşmesi imzalatılmıştır. Söz konusu bu sözleşme gerçeklik ve dürüstlük kurallarına aykırıdır. Ford Otosan A.Ş. tarafından açıkça kötü niyetli olan bu karar, 50 personelimizin işsiz kalmasına ve firmamızın ise iflasına neden olacaktır. Şirket olarak sonuna kadar bu haklı hukuki mücadelemizi yapacağımızı söylemek istiyorum. Yetkililerden çözüm noktasında konuya el atmalarını beklerken, bu hukuksuz uygulamaların da sonlandırılmasını ve zulmün sona erdirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından işçiler sessizce dağıldı. - BİTLİS

Otomotiv sektörü küçülüyor
Otomotiv sektörü küçülüyor
Otomotiv sektörü küçülüyor
Otomotiv sektörü küçülüyor
Otomotiv sektörü küçülüyor
Otomotiv sektörü küçülüyor
Otomotiv sektörü küçülüyor

Ford Otosan, Türkiye, Bitlis, Ford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomotiv sektörü küçülüyor - Son Dakika


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