Otomotiv sektöründe dengeler değişiyor: Fiat Chrysler'den Renault'ya 'birleşme' teklifi
2 saat önce
Fiat Chrysler (FCA) Renault'ya tüm şirket hisselerini kapsayacak şekilde birleşme teklifinde bulunduğunu duyurdu. İki grubun da yüzde 50 oranında hisselere sahip olacağı yeni ortaklık gerçekleşirse, Japon Toyota ve Alman Volkswagen'den sonra dünyanın en büyük üçüncü otomotiv firması kurulmuş olacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:08
Dünyanın önde gelen otomobil firmalarından Fiat Chrysler
(FCA) sektörün bir başka devi Renault
'ya tüm şirket hisselerini kapsayacak şekilde birleşme teklifinde bulunduğunu duyurdu.
İki grubun da yüzde 50 oranında hisselere sahip olacağı dev ortaklık gerçekleşirse, Japon
Toyota ve Alman Volkswagen
'den sonra dünyanın en büyük üçüncü otomotiv firması kurulmuş olacak.
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