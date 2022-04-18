Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı - Son Dakika
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Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı

18.04.2022 11:07

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı 2022 yılı ilk çeyrek rakamlarında Kırşehir'in ihracatını yüzde 62,96 ile oransal olarak en fazla artıran 10 il arasında yer alması iş dünyasını sevindirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı 2022 yılı ilk çeyrek rakamlarında Kırşehir'in ihracatını yüzde 62,96 ile oransal olarak en fazla artıran 10 il arasında yer alması iş dünyasını sevindirdi.

Otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği Kırşehir'de meyve sebze ve sera ürünleri, iklimlendirme ile makine aksamları iş kollarında da ihracat artışı yaşandı.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, AA muhabirine, bazı sektörlerde üretim ve ihracata yönelik ciddi atılımlar gözlemlediklerini, bu durumun da iş dünyasını sevindirdiğini söyledi.

İhracatta yılın ilk 3 ayında yaşanan oransal artışı dış satım hacminin artırılmasında da göstermeyi hedeflediklerini anlatan Öz, "TİM'in 2022 yılı ilk 3 aylık ihracat verilerinde şehrimizin ihracatını yüzde 62,96 ile oransal olarak en fazla artıran 10 il arasında yer almasıyla mutlu olduk. 2021'in ilk 3 ayında 62 milyon dolar olan şehrimizin ihracatı, 2022'nin ilk 3 ayında 101 milyon dolara çıktı. Bu bizi çok fazlasıyla memnun etti. Katkı sunan imalatçılarımıza, üreticilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Birçok sektörde ihracat arttı

Öz, ihracatta bazı sektörlerin öne çıkmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretimin lokomotifi otomotiv sektörünün ihracatı, 2021'in ilk 3 ayında 56 milyon dolarken bu yılın ilk 3 ayında yüzde 67 artışla 94 milyon doları gördü. Yine iklimlendirme sektöründe geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 445 oranında artış söz konusu. Kimyevi ürünlerde yüzde 271'lik, seracılık ve meyve sebze ihracatında yüzde 59'luk artış gözlemlemekteyiz. Makine aksamlarında bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146'luk artış söz konusu."

MÜSİAD Genel Merkezinin de desteğiyle ihracat yapmak isteyen firmalara yol gösterdiklerini anlatan Öz, bundan sonra da katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Daha fazla destek talebi

Ömer Ali Öz, Kırşehir gibi illerin üretim ve ihracat yönünden daha çok desteklenmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şehrimizin hem üretim hem de ihracat anlamında çok ciddi sektörel potansiyelleri bulunmakta. Şehrimizin siyaset, bürokrasi ve yatırımcı desteğiyle ülke ekonomisine çok ciddi katma değer üreteceğini ve ihracat yapacağını öngörüyoruz. İhracat rakamları bunu göstermektedir. Genel Merkezimizin 'Anadolu Reformu' adı ile büyük şehirlerdeki üretimi ve ihracatı küçük şehirlere yayma gibi bir hedefi var. Kırşehir'in bu anlamda da ön plana çıkacağını ümit ediyorum."

Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı
Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı
Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı
Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı

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Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı Kırşehir'de otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,6'sı AB ülkelerine yapıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kırşehir, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomotiv sektörünün etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandı - Son Dakika
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