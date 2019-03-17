'Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız'
1 saat önce
TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak.
TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:40
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