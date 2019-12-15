Otopark nedeniyle tartıştığı kadını darbettiği öne sürülen öğretim görevlisi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da bir öğretim görevlisi, arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Fevzi G. (42), 17 Kasım'da merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki öğretim görevlisi arkadaşı Süheyla B'nin (40) oturduğu siteye gitti. Daha sonra siteden ayrılmak isteyen Fevzi G, Ayşe Y'nin (35) aracını otopark girişine park etmesi nedeniyle otoparktan çıkamadı.

Bunun üzerine Süheyla B, aracını çekmesi için Ayşe Y'nin oturduğu daireye gitti. Daha sonra aracının başına gelen Ayşe Y, Süheyla B. ve Fevzi G. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fevzi G'nin, Ayşe Y'yi darbettiği öne sürüldü. Yaralanan Ayşe Y, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi G, emniyetteki işlemlerinin ardından 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ayşe Y. hastanedeki ifadesinde şunları söyledi:

"Aracımı sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi bu sitede oturmamasına rağmen aracını site otoparkına koymuş. Aracım nedeniyle de otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir bayan kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu bayanın Fevzi G. ile beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu bayan bana hakaret etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi G. tekme atarak beni darbetti. Kaburgamda kırıklar oluştu."

Fevzi G. ise polisteki ifadesinde ise şunları kaydetti:

"Ayşe Y'yi daha önceden tanımıyorum. Aracımı olay günü sitenin otoparkına park ettim. Süheyla B. ile araçlarımızın başına gittiğimizde otoparkın önünde Ayşe Y'nin aracının park edildiğini gördük. 10 dakika sonra Ayşe Y. aracının başına geldi. Süheyla ile araç parkı yüzünden aralarında tartışma oldu. Süheyla'ya 'Uğraşma, geldi işte çıkacağız' dedim. Ayşe Y, tam aracına bineceği sırada Süheyla'ya yönelik küfürlü kelimeler konuştu. Hakaret üzerine ben Ayşe Y'nin aracına koştum. Aracın kapısını açarak küfür etmemesi konusunda uygun bir dille uyardım. Ben uyardıktan sonra Ayşe Y. aracından inerek sitenin önünde koşmaya başladı. Ayşe Y, koşarken ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşmemesi, zarar görmemesi için peşinden koştum. Birlikte koşarken Ayşe Y, park halindeki bir aracın aynasına karın kısmıyla vurdu. Ardından yere düştü. Ben de eğilip sağlık durumuna baktım. Durumu iyi olunca olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y'ye herhangi bir fiziksel müdahalem olmadı. Ayşe Y. topuklu ayakkabıyla dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koşması üzerine düştü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve bana hakaret eden Ayşe Y'den şikayetçiyim."