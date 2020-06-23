Otopark ücretleri internetten ödenebilecek - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Otopark ücretleri internetten ödenebilecek - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da belediye tarafından alınan otopark ücretlerinin online veya kredi kartı ödenebilmesi için sistem hayata geçirildi.

Afyonkarahisar'da belediye tarafından alınan otopark ücretlerinin online veya kredi kartı ödenebilmesi için sistem hayata geçirildi.

Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi

Afyonkarahisar Belediyesi İşletme Müdürlüğü otopark ücretlerinin alternatif uygulamalarla ödenebilmesi için çalışma yaptı. Bu uygulama sayesinde yazılan park ücretleri TC Kimlik numarası, doğum tarihi araç plakası üzerinden Afyonkarahisar Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve aynı zamanda kredi kartıyla ödenebilecek.

Afyonkarahisar Belediyesi İşletme Müdürü Bekir Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla hayata geçirilen projenin sürücülere büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Vatandaşların belediye web sayfasına girerek sorgulamaya yapacaklarını kaydeden Bayram, şunları söyledi:

"Sürücülerimiz bundan böyle açık otopark ücretlerini kişisel verilerin korunma kanunundaki standartlara uyarak TC Kimlik numarasını, doğum tarihini girerek araç plakası üzerinden öğrenebilecek aynı zamanda kredi kartıyla ödeme yapabilecek. Daha önce bazı vatandaşlarımız açık otoparklarda mesai saatinin sonunda rast geldiğinde görevliyi bulamıyor ve mağduriyet yaşıyorlardı. Bundan sonra beklemek ve zaman kaybına uğramadan işlem yapabilecekler."

Ödemelerin internet sitesi dışında İşletme Müdürlüğünün IBAN numarasıyla da yapılabileceğini aktaran Bekir Bayram, "Sürücülerimiz IBAN numarasıyla (VakıfBank/ TR56 0001 5001 5800 7309 7857 53) EFT yapabileceği gibi aynı zamanda Kadınana Otoparkı ve Karaman Otoparkından hem kredi kartıyla hem de nakit ödeme yapabilecekler." diye konuştu.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otopark ücretleri internetten ödenebilecek - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Son Dakika

23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:59 Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
22:35
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:55:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otopark ücretleri internetten ödenebilecek - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]