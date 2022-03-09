Otoparktan bisiklet ve elektrikli scooter çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Otoparktan bisiklet ve elektrikli scooter çalan hırsız kamerada

09.03.2022 10:19
Otoparktan bisiklet ve elektrikli scooter çalan hırsız kamerada

Avcılar'da, iki farklı adresten bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı.

Avcılar'da, iki farklı adresten bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bisikletlerin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Şubat Perşembe günü Avcılar Tahtakale Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, 2 farklı binanın otoparkına girerek bisiklet ve elektrikli scooter çaldı. Vatandaşların şikayeti üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve güvenlik kamerası incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Her 2 olayda da şahsın olay yerine yabancı plakalı bir araç ile geldiği ve şüphelinin S.G, isimli şahsın hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, 7 Mart Pazartesi günü şüphelinin oturduğu Başakşehir ilçesi Bahçetepe Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Şüpheli S.G, yakalanırken şüphelinin oturduğu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli bisiklet, 2 adet elektrikli scooter, 3 litre motor yağı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı S.G'nin benzer suçlardan kaydı olduğu ve hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Tahtakale, Hırsızlık, Bisiklet, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otoparktan bisiklet ve elektrikli scooter çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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