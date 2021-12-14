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Otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor - Son Dakika

Otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor

14.12.2021 09:24
Otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Körfez Yeni Yalı Mahallesinden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında yapılan otoyol geçiş köprüsünde döşeme betonu döküldü.

Ootoyol geçiş köprüsüne bağlantının sağlandığı biten kısımlarda da asfaltlama yapıldı. Otoyol geçiş köprüsünün güney kısmı Yeni Yalı Mahallesi kısmında kaldırım dolgu, terasman kazısı ve yan yol kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapımı çalışmaları devam ediyor.

BİTEN KISIMLARDA ASFALT SERİMİNE BAŞLANDI

Otoyol geçiş köprüsüyle Yeni Yalı Mahallesi'nden TEM üzerinden geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne geçiş sağlanacak. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçerek D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak otoyol geçiş köprüsünün TEM üzerinden geçişi sağlayacak kirişlerinin montajı yapıldı. Yeni Yalı Mahallesindeki kısımda toprakarme dolgu, yan yol kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapım çalışmaları devam ediyor. Hızla ilerleyen çalışmalar kapsamında, otoyol geçiş köprüsü ve köprüye ulaşımın sağlandığı yan yolun biten kısımlarında asfalt serimi yapıldı.

1.120 METRE UZUNLUKTA DUBLE YOL

Otoyol geçiş köprüsü için 90 adet temel kazığı çakıldı. 45 adet kirişin monte edildiği otoyol geçiş köprüsü kapsamında, 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapılıyor.

128,7 METRE AÇIKLIĞA SAHİP GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

İlimtepe yolu 1. etap çalışmaları kapsamında, yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için 128,7 metre açıklığa sahip bir adet geçiş köprüsü yapılıyor.

Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden otoyol geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi'ne bağlanacak. eden İlimtepe yolu 1.Etap çalışmaları kapsamında, Bin 120 metre uzunlukta duble yol, 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezleri de yapılıyor.

DÖRT ŞERİTLİ YOL

D-100 Yeni Yalı Mahallesinden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolunun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantılarının sağlanması amaçlanıyor.

Otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor

Yavuz Sultan Selim, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Otoyol geçiş köprüsünde çalışmalar hızla ilerliyor - Son Dakika


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