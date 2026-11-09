Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti

Bursa'da otoyolda sapağı kaçırarak yanlış yola giren bir yolcu otobüsü şoförü, akan trafikte kilometrelerce geri geri giderek hem yolcuların hayatını hiçe saydı hem de olası bir felakete davetiye çıkardı. Yolcuların tepkisine ise şoförün verdiği "İnsanız, daldık" yanıtı pes dedirtti.

YOLCULARDAN SERT TEPKİ: CANIMIZ İPE BAĞLI

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, kaçırdığı sapağa dönmek isteyen otobüs sürücüsü, emniyet şeridi ve akan şerit üzerinde geri vitese takarak ilerlemeye başladı. Arkadan hızla gelen tır ve kamyonların yarattığı tehlikeyi fark eden araç içindeki yolcular duruma tepki gösterdi.

Bir yolcunun "Abi yeni kazalar oldu, biz niye bunu yapıyoruz? Canımız ipe bağlı, şu an çok tehlikeli bir iş yapıyoruz" diyerek uyardığı şoför, tehlikeli manevrasını savunmaya çalıştı.

ŞOFÖRÜN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ: DALDIK GİDİYORUZ İŞTE

Yolcuların can güvenliği endişesiyle yaptığı uyarılara aldırış etmeyen otobüs şoförü, "Dönebileceğim başka yer yok ki. Biz de insanız, daldık gidiyoruz işte" sözleriyle kendini savundu.

Otobüsün otoyol bağlantı noktasındaki kavşağa kadar geri geri gittiği anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.