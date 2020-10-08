Otoyolda ticari araç kaza yaptı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Yeniköy mevkinde M.K. (51) idaresindeki 44 KE 943 plakalı ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.