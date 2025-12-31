Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu - Son Dakika
Ekonomi

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
31.12.2025 21:16
Bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine, akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

ÖTV ARTIŞI SINIRLANDIRILDI

ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, karar ile ÖTV Kanunu gereği söz konusu ürünler için 2025 yılı Temmuz- Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

Ayrıca, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplanırken, söz konusu bu kararın hem bütçe hedefine hem de enflasyon hedefine uygun olduğu görüldü.

YENİ ÖTV TUTARLARI

Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira, sigaralarda 1 pakette 55,5 lira, biralarda 11,57 lira, şaraplarda 56,87 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 17,78 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 15,8 lira ÖTV uygulanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira, sigaralarda 1 pakette 56,78 lira, biralarda 12,49 lira, şaraplarda 61,39 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 19,19 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 17,06 lira ÖTV tutarı belirlendi.

Böylece, kararla maliye politikası ile para politikasına güçlü bir destek verilerek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunuldu, Orta Vadeli Programda öngörülen enflasyonun altında artış gerçekleştirilmesi için adım atıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Aralık, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu - Son Dakika
