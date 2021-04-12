ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu - Son Dakika

ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu

12.04.2021 11:53
ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta doğuştan sol eli olmayan ve 'H sınıfı ehliyeti alabilir, araç kullanabilir' raporu bulunan Hureyre Kuzgun (38), raporuna istinaden araç alımında ÖTV indiriminden faydalanmak için kendisinden yeni rapor istenince gittiği hastanede bu kez 'Araç kullanması uygun değildir'...

KAHRAMANMARAŞ'ta doğuştan sol eli olmayan ve 'H sınıfı ehliyeti alabilir, araç kullanabilir' raporu bulunan Hureyre Kuzgun (38), raporuna istinaden araç alımında ÖTV indiriminden faydalanmak için kendisinden yeni rapor istenince gittiği hastanede bu kez 'Araç kullanması uygun değildir' raporu verildi. 6 yıldır otomatik vites araç kullandığını ve hiç kaza yapmadığını belirten Kuzgun, raporu görünce şoke olduğunu söyledi.

Doğuştan sol eli olmayan, çocukken yaşadığı kaza sonucu sağ elinin bir parmağı da balta ile kesilen Hureyre Kuzgun, engelli raporu almak için Aralık 2014'te Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin sağlık kurulu, 'Özürlü kimliği, ÖTV, H sınıfı ehliyet alabilir, otomatik vites araç kullanabilir' şeklinde sürekli yüzde 58 engelli raporu verdi. Kuzgun, bu rapora istinaden 2015'te H sınıfı ehliyetini alırken, 2 yıl önce otomatik vitesli bir otomobil alarak trafiğe çıktı. Kuzgun, raporunda ÖTV yazması nedeniyle, kullandığı aracın taşıt vergisinde indirim hakkı olup olmadığını, yeni araç alması durumunda ÖTV'den nasıl yararlanacağını öğrenmek için Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne gitti.

Buradaki görevliler, yönetmeliğin değiştiğini, bu nedenle raporda yazan tıbbi terimlerin çok açık yazması gerektiğini belirterek Kuzgun'u bir yazıyla sağlık raporu için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanenin sağlık kuruluna çıkan Hureyre Kuzgun'a 'Araç kullanması uygun değildir' yazılı bir rapor verirken, ilk raporda yüzde 58 olan engel oranını da 54'e düşürdü.Raporu görünce şoke olduğunu belirten Hureyre Kuzgun, kendisine Ordu'da verilen raporda belirtildiği yaklaşık 6 yıldır otomatik vites araç kullandığını ve bugüne kadar da hiçbir kaza yapmadığını söyledi. Raporda ÖTV indirimi yazdığını, bundan nasıl yararlanabileceğini öğrenmek için Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne gittiği ifade eden Kuzgun, "Memurlar yönetmeliğin değiştiğini, tıbbi terimlerin daha açık olması gerektiğini, muğlak bir ifade olmadan raporda otomatik vites araç kullanabiliri net bir şekilde açıklaması gerektiğini söylediler. Daha sonra da beni üst yazıyla KSÜ Tıp Fakültesi'ne gönderdiler. 300-400 lira para vererek heyete girdim. Raporun daha aydınlatılmış halini almak üzere başvurduğum için iyi bir sonuç bekliyordum ama önceki raporda yüzde 58 olan engellilik oranı bu raporda 54'e düşmüş, ÖTV hakkım da, araç kullanma hakkım da yok. En son verilen rapor, önceki rapordan çok daha kapalı ve muğlak. İtiraz için hastaneye gittiğimde İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiler.  Onlar da vergi dairesine gönderdiler, vergi dairesi de hakkımı başka yerde aramamı söylediler" diye konuştu.'TEK DEĞİŞİKLİK KİLO ALMAM'

Kuruldaki doktorların neye göre kendisi için araç kullanmaz yazdığını da bilmediğini belirten Hureyre Kuzgun, "Ben deki tek değişiklik kilo almam. 2014'te raporu alırken zayıftım ve rapor sürekli rapor. Sol elimin olmaması doğuştan bir engel, sağ elimdeki bir parmağımı da çocukken balta kesmişti. Yani bedenen hiçbir değişiklik yok. Ama raporun hem oranı değişiyor hem de araç kullanma uygun değildir yazıyor. Doktorlar benim araç kullanıp kullanamadığıma bakmadılar, daha önce araç kullanıp kullanmadığımı sormadılar sadece araç kullanamaz yazdılar. Neye göre araç kullanamaz ? Ben köyde yaşıyorum ve her türlü alet edevatı kullanmaya çalışan birisiyim çünkü köylü çocuğuyuz. Ehliyetimin iade edilmesi için de herhangi bir tebligat gelmedi" dedi.


ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu
ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu
ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu
ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu
ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu
ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu

Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş, Vergi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖTV indirimiyle araç alacaktı, 'araç kullanamaz' raporuyla şoke oldu - Son Dakika


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