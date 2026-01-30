Ovacık Kayak Merkezi Karla Kaplandı - Son Dakika
Yerel

Ovacık Kayak Merkezi Karla Kaplandı

30.01.2026 12:13
Tunceli Ovacık Kayak Merkezi, 3 metre karla kaplanarak kayak severlere kapılarını açtı.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Munzur Dağları'nın eteğinde, 1500 rakımda yer alan Tunceli Ovacık Kayak Merkezi, yoğun kar yağışının ardından kapılarını açtı. Yer yer 3 metreye ulaşan kar kalınlığının olduğu Ovacık'ta yurttaşlar kayak merkezine akın etti.

Ovacık Kayak Merkezi yoğun kar yağışının ardından kapılarını açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modernize edilen tesiste 1200 metre uzunluğunda teleski, 100 kişi kapasiteli konaklama tesisi ve her zorluk derecesine uygun pistler bulunuyor. Özellikle profesyonel kayakçıların tercih ettiği "kristal kar" yapısı, Ovacık'ı Türkiye'deki diğer merkezlerden ayıran en büyük özellik olarak öne çıkıyor. Kayak merkezinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve sağlık personeli, olası kazalara karşı 24 saat esaslı görev yaparken pistlerin güvenliği düzenli olarak kontrol ediliyor.

Kayak merkezine gelen Özlem Çorak, kar yağınca mutlu olduklarını belirterek, "2-3 yıldır kar çok yağmıyor Ovacık'a. Bu sene güzel yağdı. Şu anda da Hızır ayındayız. Kaç gündür rüzgarlar esiyor dağlarda ovalarda, mutluyuz. Kar yağınca biz çok seviniyoruz, kar yağınca mutlu oluyoruz. Büyükten küçüğe hepimiz sevinçliyiz. Yaz kış burada yaşıyorum. Kışı ayrı bir güzel, yazı ayrı bir güzel" dedi.

Ecrin Güloğlu ise "Burası kış memleketi olduğu için genelde kayak turizmi yapılıyor. Aynı zamanda yamaç paraşütü de yapılıyor. İnsanlar eğleniyor, ben de eğleniyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

