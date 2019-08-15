Oya Başar'a Onur Ödülü

Oya Başar
'a ödülü Müjdat Gezen
tarafından verildi. Gezen, "O, bize Türkiye
'nin en büyük komedyeni Levent Kırca
'nın emanetidir. Onu da rahmetle anıyoruz burada, dedi.
Oya Başar ise " Ne mutlu bana senin elinden ödül almak. Ben senin asistanındım, hocam" şeklinde konuştu. Selçuk Yöntem
'e ödülü Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün
tarafından verildi. Yöntem, "20 yıldır Kültür ve Sanat Festivali yapmak herkesin harcı değil, sayın başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Sanat iyileştirir, birleştirir, güçlendirir, üretir. Sanattan hiçbir zaman ayrılmayalım. Böyle güzel bir geceyi bu ödülü verdiği için teşekkür ederim, sizlerle paylaştığım için de hepinize teşekkür ederim"dedi.