11.01.2026 11:10
İzmir'de öğrenciler, Türk halı motiflerini doğa ve geri dönüşüm ile birleştirerek öğrendi.

İZMİR'de üniversite öğrencileri, geleneksel Türk halı motiflerini, yaratıcı drama ve geri dönüşüm temelli ekim çalışmasıyla toprağa işleyip, kültürel mirası doğa ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla yeniden yorumladı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bayraklı ve Bornova Gençlik Merkezleri iş birliğiyle hayata geçirilen 'Öykülerimizin Yeşil Yolculuğu' projesinde yaklaşık 30 üniversite öğrencisi, önce motiflerin öykülerini dinledi. Mentorlar eşliğinde bir araya gelen öğrenciler, 'Elibelinde', 'Pıtrak', 'Ay', 'Yıldız', 'Suyolu' ve 'Hayat Ağacı' motiflerinin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları yaratıcı drama çalışmalarıyla öğrendi. Motiflerin hikayeleri zihinlerde şekillendikçe, öğrenciler bu anlatıları ekim ve yeşillendirme çalışmalarıyla toprağa işleyerek kültürel mirasa dikkat çekti. 'Yeşil Merkez' yaklaşımıyla tasarlanan proje kapsamında gençlerde doğayı koruma, çevre bilinci oluşturma ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmanın hedeflendiğini belirten Bayraklı Gençlik Merkezi Gençlik Lideri ve proje koordinatörlerinden Elif Yeltekin, "Bu doğrultuda Gözde Aktaş, Hilal Akkaya, Hazar İşcan ve Sümeyye Kıran'ın koordinatörlüğünde, geleneksel Türk halılarında yer alan motiflerin öyküleri, çağdaş bir sanat yaklaşımı olan Land Art (Arazi Sanatı) akımıyla birleştirilerek geri dönüşüm temelli uygulamalı çalışmalara dönüştürüldü" dedi.

'GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KASALAR KULLANILDI'

Eğitim sürecinde doğal zemin yerine geri dönüştürülmüş kasalar kullanılarak oluşturulan ekim alanlarına odaklanıldığını belirten Yeltekin, "Gençler, ekim ve yeşillendirme çalışmalarını doğrudan bu geri dönüşüm kasaları üzerinde gerçekleştirerek atık malzemelerin yeniden kullanımına, sürdürülebilir üretime ve çevre dostu uygulamalara dair somut bir deneyim kazandı. Eğitimlerini tamamlayan gençler, edindikleri bilgi ve deneyimleri Bornova Anadolu Lisesi'nden 15 öğrenciyle paylaştı. 'Öykülerimizin Yeşil Yolculuğu' projesi, gençlerin bir yandan kültürel mirasın simgesel dilini tanımasını, diğer yandan doğaya zarar vermeden üretmenin ve yeşillendirmenin mümkün olduğunu deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan, kültür-sanat-çevre ekseninde örnek bir çalışma olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'MOTİFLERİ TOPRAKLA BİRLEŞTİRMEK AYRI BİR KEYİF VERDİ'

Proje katılımcılarından Ege Üniversitesi (EÜ) Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eylül Kaçmaz (18) ise "Daha önce geleneksel halı motiflerinin hangi anlamları taşıdığını biraz biliyordum ancak hayatımızdaki yerini tam olarak bilmiyordum. Bu proje ile birlikte motiflerin daha derin anlamlarını ve gerçek hayatımızda ne ifade ettiğini öğrendim. Öğrendiklerimi başkalarına da anlatacağım. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Motifleri toprakla birleştirmek ise ayrı bir keyif verdi. Ayrıca ekim sırasında tohum ve sulama hakkında da birçok şey öğrendik" dedi.

'HALI MOTİFLERİNİN BÜYÜK HİKAYELER TAŞIDIĞINI ÖĞRENDİM'

EÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü öğrencisi İkbal Şengün (21) de "Bu etkinlik sayesinde Türk motifleriyle ilgili çok fazla bilgi edindim. Kültürümüzün önemli bir parçası olan bu motiflerin büyük hikayeler taşıdığını öğrendim. Çocukken halılar bizim için sadece üzerinde oyun oynadığımız alanlardı. Bu proje sayesinde aslında ne kadar büyük bir anlam taşıdıklarını fark ettim. Bunları toprakla birleştirmek benim için eşsiz bir deneyim oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, İzmir, Çevre, Sanat, Son Dakika

