Öykü'ye İlham Garanti BBVA'nın Şubesinde Geldi! Garanti BBVA, şube ziyaretinde bulunan bir ilkokul öğrencisinin yazdığı kitabı çocuklara hediye ediyor
22.04.2026 15:37
Garanti BBVA şubesi ziyaretinden ilham alan ilkokul öğrencisi Öykü Lina’nın yazdığı hikâye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye genelinde on binlerce çocuğa ulaştırılacak.

Garanti BBVA, çocukların finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü Şube Ziyaretleri programını, bu yıl anlamlı bir hikâyeyle taçlandırıyor. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen şube ziyaretine katılan ilkokul öğrencisi Öykü Lina Çelen’in bu deneyimden ilham alarak yazdığı hikâye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde çocuklara ulaştırılıyor. Kitaplar, 24 Nisan itibarıyla Garanti BBVA şubelerini ziyaret eden tüm çocuklara hediye edilecek.

“Öykü’nün Banka Macerası: Küçük Birikimler, Büyük Hayaller” adlı kitap, Öykü Lina’nın şube ziyaretinde yaşadıklarını ve ardından başlayan tasarruf yolculuğunu anlatıyor. Garanti BBVA, bu hikâyeyi daha fazla çocuğa ilham vermesi amacıyla kitap haline getirerek basımını gerçekleştirdi.

“Bir çocuğun yazdığı hikâyenin başka çocuklara ilham vermesi çok kıymetli”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Şube ziyaretlerinde çocukların merakını, öğrenme isteğini ve keşfetme heyecanını yakından gözlemliyoruz. Öykü Lina’nın bir şube ziyaretinde yaşadıklarından ilham alarak kendi hikâyesini yazması ve bu hikâyenin bir kitaba dönüşmesi, bu deneyimlerin ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gösteren çok değerli bir örnek. Küçük bir deneyimin, öğrenmeye, üretime ve ilhama dönüşmesi bizim için son derece anlamlı. Bu hikâyeyi daha fazla çocuğa ulaştırarak, onların da hayal kurmalarını, soru sormalarını ve kendi üretimlerini ortaya koymalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, çocuklara yalnızca finansal okuryazarlık kazandırmak değil; aynı zamanda onların ilham alabilecekleri, keşfederek öğrenebilecekleri çok boyutlu bir deneyim sunmak.”

Tüm Türkiye genelinde devam eden program

Garanti BBVA’nın 2023 yılından bu yana sürdürdüğü Şube Ziyaretleri programı, ilk olarak Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliğiyle hayata geçirilen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı kapsamında başladı. Programın öğrenciler üzerindeki olumlu etkisinin izlenmesiyle birlikte, 2025 yılı başında kapsamı genişletilerek Türkiye genelinde tüm devlet okulu öğretmenlerinin erişimine açıldı. Bu süreçte Türkiye’nin farklı illerinde 3.400’den fazla öğrenci bankacılık dünyasını yakından tanıma fırsatı bulurken, program kapsamında çocuklar tasarruf, bütçe planlama ve para yönetimi gibi konularla interaktif bir şekilde tanışıyor. Programın ülke geneline yayılmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde çok daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

