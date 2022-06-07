Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı - Son Dakika
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Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı

07.06.2022 16:45

Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı Kocaeli'de oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplanan 5 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı

KOCAELİ - Kocaeli'de oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplanan 5 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Acılar içerisinde bağıran minik kızı sakinleştirmeye çalışan ekipler, kancayı da keserek çıkardı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi Evliye Çelebi Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynayan 5 yaşındaki Hüma'nın bacağına, kapı arkasına takılan demir askılığın kancası saplandı. Küçük kızın acı içindeki çığlıklarını duyan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, Hüma'nın bacağına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu itfaiye ekipleri ve ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Hüma, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı
Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı
Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı
Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı - Son Dakika

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