Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi Evliye Çelebi Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynayan 5 yaşındaki Hüma'nın bacağına, kapı arkasına takılan demir askılığın kancası saplandı. Küçük kızın acı içindeki çığlıklarını duyan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, Hüma'nın bacağına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu itfaiye ekipleri ve ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Hüma, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı - Son Dakika

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