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Oyun salonundaki silahlı saldırıda 6 kişi tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da elindeki silahla oyun salonuna girerek bir kişiyi vuran zanlı ve 5 arkadaşı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyun salonundaki silahlı saldırıda 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da elindeki silahla oyun salonuna girerek bir kişiyi vuran zanlı ve 5 arkadaşı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün öğle saatlerinde Zincirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan C. (49) arkadaşları ile birlikte bir oyun salonunda oturduğu sırada içeri giren bir kişi, belinden silahını çıkartarak Ramazan C.'nin bacağına bir el ateş etti. Ramazan C. sol bacağından yaralanırken, salonda bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kimliği belirsiz şahsın kaçış istikametine yönelik güvenlik kameralarını inceledi. Buradan şahsın kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli Yaşar G.'nin (39) Altınkaya köyü Kale yaylasında bir mandırada saklandığını belirledi. Köyde dağın başında bulunan mandıraya gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Yaşar G. polis ekiplerini fark edince dağda kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Yaşar G. olayı gerçekleştirdiği ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede bulunan bazı köylerde de operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen Ali A. (53), Mustafa S. (24), Fırat C. (26) ve Hasan A. (22) isimli kişileri de gözaltına aldı. Operasyonların ardından şüphelileri emniyette sorguya çeken polis ekipleri, sorgu sırasında bir şüpheliye daha ulaşarak Rıza S.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri tamamlandıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polisi yaptığı araştırmalar sonucunda, Yaşar G.'nin, Ramazan C.'yi 4 ay önce yaşanan bir bıçaklama olayında aleyhte ifade verdiği gerekçesiyle tehdit ettiği, şikayetini geri almasını istediği ve şikayeti geri çekmediği için bacağından vurduğunu belirledi. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:55 Kaynak: İHA
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