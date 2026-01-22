Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı ÖZEL HABER

Geçtiğimiz hafta 3 şüpheli, Muvakkıthane Caddesi üzerindeki bir oyuncakçı dükkanına geldi. Alışveriş yapar gibi ürünlere bakan şüpheliler, işyeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp oyuncakların parasını ödemeden kaçtı. İşyeri sahibi durumu fark ettiğinde iş işten geçmişti.

1 HAFTA SONRA YENİDEN GELDİLER

Aynı hırsızlar bir hafta sonra aynı oyuncakçıya tekrar geldi. Yine aynı taktiği uyguladılar. Oyuncaklara bakar gibi yaptıkları sırada bu kez yanlarına işyeri sahibi geldi. Sözde müşterilerden şüphelenen işyeri sahibi, hırsızlar ile konuşmaya başladı. İşyeri sahibi elindeki güvenlik kamerası görüntülerini şüphelilere gösterdi. Bir tanesinin yakasına yapıştı. Kısa süreli arbedenin ardından şüpheliler yine oradan kaçtı.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.