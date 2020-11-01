Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı - Son Dakika

Ankara Caddesi üzerinde, yoğun trafikte seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak araba görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşın otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı araç, zaman zaman 60 kilometre hıza kadar ulaştı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Uzaktan kumandalı araba bir ara spin atıp ters döndü bu sırada otomobilinden görüntü alan bir kadın o anları kaydetti. Bir vatandaşın düzeltmesi sonrası yoluna devam edip Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak araba bir süre sonra gözlerden kayboldu.