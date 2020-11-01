Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı - Son Dakika

Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı

01.11.2020 09:39

Bursa'nın en işlek ana arterlerinden Ankara yolunda seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabası, görenleri şaşkına çevirdi.

Ankara Caddesi üzerinde, yoğun trafikte seyir halinde olan uzaktan kumandalı oyuncak araba görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşın otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı araç, zaman zaman 60 kilometre hıza kadar ulaştı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Uzaktan kumandalı araba bir ara spin atıp ters döndü bu sırada otomobilinden görüntü alan bir kadın o anları kaydetti. Bir vatandaşın düzeltmesi sonrası yoluna devam edip Bursa caddelerini birbirine katan oyuncak araba bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı
Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı

Otomobil, Oyuncak, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Görenler şaştı kaldı! Oyuncak yarış arabası trafiği birbirine kattı - Son Dakika


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