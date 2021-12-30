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Oyuncu Berke Üzrek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Oyuncu Berke Üzrek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2021 15:10
Oyuncu Berke Üzrek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Oyuncu Berke Üzrek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oyuncu Berke Üzrek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Gurbetçiler", "Yalancı Romantik", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" ve "Düşler ve Umutlar"ın da aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan Üzrek, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Üzrek, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentinde, Filistinlilerin yaşam mücadelesini yansıttığı "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Johannes Christo'nun "Hayvanların can dostu" başlıklı fotoğrafı seçen oyuncu, spor kategorisinde ise "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafı oyladı.

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Yalancı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Berke Üzrek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Berke Üzrek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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