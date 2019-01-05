Oyuncu Deniz Çakır Hakkında Soruşturma
1 saat önce
Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı.
Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA
- İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır
hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır hakkında, "Hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Deniz Çakır'ın hakaret ettiği öne sürülen kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kafenin görüntülerinin incelendiği öğrenildi.
DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez
-
VIDEO YOK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:48 Kaynak: DHA
Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti
Deniz Çakır'ın Hakaret Ettiği İddia Edilen Başörtülü Genç Kızlar İlk Kez Konuştu: Mesele Sadece Başörtümüzdü
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı