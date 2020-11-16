Ünlü oyuncu, önceki gün yakın dostları ile bir araya geldi, cinsiyet partisi düzenledi. Özge Özder, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak kızı olacağını duyurdu.

Özder, eşi Sinan Güleryüz ile çekilen karelerini paylaşarak altına şu notu düştü:

I·nsan hayatında nadir yakalanan anlardan biri is¸te bu anlar... Canım Pelin Akil'in gözünden o¨lu¨msu¨zles¸mis¸ ne mutlu bana. Bahar ayı gec¸ip gitmeden, o son gu¨nes¸li gu¨nde yanımızda olarak ne c¸ok mutlu ettiniz can dostlarım, bilemezsiniz.

Bas¸ından beri "Kız mı, erkek mi?" diye soran herkese en tatlı s¸ekilde cevap verdigˆimiz bugu¨nu¨n tu¨m anılarının kayıtlı olması benim ic¸in en bu¨yu¨k hediye.