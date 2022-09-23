Ürünlerin saklanma koşullarını ve son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen bazı kantin işletmecilerine cezai işlem uyguladı. ???????

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kantinlerdeki ürünleri tek tek incelendi.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Özalp'ta okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

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