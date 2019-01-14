Özalp'ta "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayı

Van'ın Özalp Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.

Van'ın Özalp Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Çalıştayın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, geleceğin becerileriyle donanmış, bilimsel faaliyetleri uğraş alanına taşıyan duyarlılık derecesi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Özalp'ı geleceğe güçlü bir şekilde taşımak istediklerini aktaran Aksoy, şöyle dedi:



"Her şeyin eğitimle başladığı bir dönemdeyiz. Amacımız 2023 vizyon hedefleri doğrultusunda ilçemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımaktır. 2023 eğitim vizyonu, eğitimde yer alan herkese dokunmakta, hayal ettiğimiz tüm başlıklara yer vermektedir. Biz güçlü bir ülkeyiz. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha da güçlendirebiliriz."



Şube müdürleri Zeki Çelik, Vahdettin Aksoy, Hakan Güven ve Macit Sarı da çalıştayda "2023 Eğitim Vizyonu"na ilişkin sunum yaptı.



Çalıştay 2 gün sürecek.

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