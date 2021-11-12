Özalp'ta bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu.

Özalp Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, öğrencilerle okul bahçesine çam, akasya ve badem fidanları dikti.

Nasır, yaptığı konuşmada, ağaç dikmenin büyük bir sosyal faaliyet ve hayır olduğunu söyledi.

Okul bahçelerinin daha yaşanır hale getirilmesi ve öğrencilerin daha sağlıklı bir çevreye sahip olması için yapılan bu çalışmaların ilçe için örnek teşkil ettiğini ifade eden Nasır, "Her öğrenci diktiği fidana sahip çıksın. Okuduğu okulda dikili bir ağacı bulunsun. Eminim ki ağaç büyüdükçe, o öğrenci kendisiyle gurur duyacaktır. Çocuklara ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü çocuklarla paylaşmak çok güzel bir duygudur." dedi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, kurum amirleri, okul yönetimi, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.