Son Dakika Haberleri: Ozan Arif'in Adı Giresun'da Cadde veya Sokağa Verilecek

Ozan Arif'in Adı Giresun'da Cadde veya Sokağa Verilecek

2 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Ozan Arif'in (Arif Şirin) isminin kentte bir cadde veya sokağa verileceğini bildirdi.

Ozan Arif'in Adı Giresun'da Cadde veya Sokağa Verilecek, System.String[]
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Ozan Arif'in (Arif Şirin) isminin kentte bir cadde veya sokağa verileceğini bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Şubat'ta hayatını kaybeden aslen Giresunlu olan sanatçının adını yaşatacaklarını belirtti.

Belediye Meclisine Ozan Arif'in adının kentte bir cadde veya sokağa verilmesi için önerge sunduklarını kaydeden Aksu, önergenin üyelerce kabul edilerek Cadde ve Sokak Komisyonu'na havale edildiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:35 Kaynak: AA

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