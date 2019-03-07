Ozan Arif'in Adı Giresun'da Cadde veya Sokağa Verilecek

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Ozan Arif'in (Arif Şirin) isminin kentte bir cadde veya sokağa verileceğini bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Ozan Arif'in (Arif Şirin) isminin kentte bir cadde veya sokağa verileceğini bildirdi.



Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Şubat'ta hayatını kaybeden aslen Giresunlu olan sanatçının adını yaşatacaklarını belirtti.



Belediye Meclisine Ozan Arif'in adının kentte bir cadde veya sokağa verilmesi için önerge sunduklarını kaydeden Aksu, önergenin üyelerce kabul edilerek Cadde ve Sokak Komisyonu'na havale edildiğini aktardı.

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