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Ozan Güven: Karantinada sürekli bitmeyen ev işi var
6 saat önce
Güven, karantina boyunca evde sürekli temizlik yaptığını söyledi: "Ev hanımlarını da alkışlamalıyız. Sürekli bitmeyen bir ev işi var. Temizlik yapmaktan geberdim." Algöz'ün "Evde resim yapıyor musun?" sorusuna ünlü oyuncu, "Evet, 16 tane tablo yaptım, hepsi küçük formatta.
Güven, karantina boyunca evde sürekli temizlik yaptığını söyledi: "Ev hanımlarını da alkışlamalıyız. Sürekli bitmeyen bir ev işi var. Temizlik yapmaktan geberdim." Algöz'ün "Evde resim yapıyor musun?" sorusuna ünlü oyuncu, "Evet, 16 tane tablo yaptım, hepsi küçük formatta. İstanbul Modern ve Sabancı Müzesi bununla ilgilendi" diye esprili bir yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 07:53
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