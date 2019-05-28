Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
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Ozan Kabak, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

1 saat önce

Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Ozan Kabak, Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı, System.String[]
Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen Kabak, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:57 Kaynak: İHA
Spor
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