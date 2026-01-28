Ozan Özenç, Altay'da Formaya Hasret Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ozan Özenç, Altay'da Formaya Hasret Kaldı

Ozan Özenç, Altay\'da Formaya Hasret Kaldı
28.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç, ceza ve performans nedeniyle Altay kadrosunda yer alamıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç formaya hasret kaldı. Bu sezon lig başlamadan önce Bursa Yıldırımspor'la oynanan kupa maçında sakatlandıktan sonra ilk kez 9'uncu haftadaki Kütahyaspor deplasmanında görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, 10'uncu haftada iç sahadaki Balıkesirspor randevusunda da görev yaptıktan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası aldı.

Bu süreçte alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Başkan Sinan Kanlı tarafından eleştirilen kaleci Ozan, cezası bittikten sonra oynanan 3 müsabakada kadroya alınmadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, ilk 11'de altyapıdan yetişen genç eldiven Semih'i (19) tercih etmeye devam ederken, yedek kulübesinde kaleci Ulaş (20) yer aldı. Uşakspor, Ayvalıkgücü (D) ve Denizli İdmanyurdu maçlarında kadroya alınmayan Ozan'ın performansının yeterli bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Ozan Evrim Özenç, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Özenç, Altay'da Formaya Hasret Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:44:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ozan Özenç, Altay'da Formaya Hasret Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.