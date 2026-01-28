Ozan Özenç, Altay\'da Formaya Hasret Kaldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç formaya hasret kaldı. Bu sezon lig başlamadan önce Bursa Yıldırımspor'la oynanan kupa maçında sakatlandıktan sonra ilk kez 9'uncu haftadaki Kütahyaspor deplasmanında görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, 10'uncu haftada iç sahadaki Balıkesirspor randevusunda da görev yaptıktan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası aldı.

Bu süreçte alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Başkan Sinan Kanlı tarafından eleştirilen kaleci Ozan, cezası bittikten sonra oynanan 3 müsabakada kadroya alınmadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, ilk 11'de altyapıdan yetişen genç eldiven Semih'i (19) tercih etmeye devam ederken, yedek kulübesinde kaleci Ulaş (20) yer aldı. Uşakspor, Ayvalıkgücü (D) ve Denizli İdmanyurdu maçlarında kadroya alınmayan Ozan'ın performansının yeterli bulunmadığı bildirildi.