Özbek kadın cinayetiyle ilgili yeni görüntüler - Son Dakika
3. Sayfa

Özbek kadın cinayetiyle ilgili yeni görüntüler

Özbek kadın cinayetiyle ilgili yeni görüntüler
26.01.2026 15:06
Durdona Khokimova'nın son görüntüleri Fatih ve Ümraniye'de kaydedildi, cinayet şüphelileri gözaltında.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.

24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit etmiş; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşılmıştı, çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

Genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, genç kadına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının Fatih'te oturduğ binadan çıktığı görülürken buradan da Ümraniye'ye gittiği öğrenildi. - İSTANBUL

Özbekistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Ümraniye, Olaylar, Cinayet, Şişli, Suç

3. Sayfa Özbek kadın cinayetiyle ilgili yeni görüntüler

SON DAKİKA: Özbek kadın cinayetiyle ilgili yeni görüntüler - Son Dakika
