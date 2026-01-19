Özbekistan'a 11,7 Milyon Turist Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özbekistan'a 11,7 Milyon Turist Ziyareti

19.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan, 2022'de 11,7 milyon turist ile önemli bir artış yaşadı. Kırgızistan en fazla ziyaretçi gönderdi.

Özbekistan'ı geçen yıl yurt dışından 11 milyon 700 bin turist ziyaret etti.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, 2025'te ülkeye gelen yabancı turist sayısı yüzde 46,8 arttı.

Geçen yıl ülkeye ziyarette bulunan turistlerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla 3 milyon 700 bin kişi artarak 11 milyon 700 bin oldu.

En fazla turist Kırgızistan'dan geldi, 3 milyon 300 bin Kırgızistanlı ülkeyi ziyaret etti.

Tacikistan ve Kazakistan'dan 2 milyon 700'er bin, Rusya'dan 984 bin 400, Afganistan'dan 476 bin 700, Türkmenistan'dan 370 bin, Çin'den 278 bin 900 turist ziyarette bulundu, 174 bin 900 Türk vatandaşı turistik amaçla Özbekistan'a geldi.

2019'da 6 milyon 748 bin olan yabancı turist sayısı, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de 1 milyon 500 bin, 2021'de 1 milyon 800 bin olarak kaydedildi. 2022'de 5 milyon 200 bin yabancı turistin geldiği Özbekistan'ı 2023'te 7 milyon, 2024'te 8 milyon yabancı turist ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Özbekistan, Ekonomi, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'a 11,7 Milyon Turist Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:26:45. #7.11#
SON DAKİKA: Özbekistan'a 11,7 Milyon Turist Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.