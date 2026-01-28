Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Politika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor

28.01.2026 22:29
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 29 Ocak 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı icra edilecek olup; toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışı gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

