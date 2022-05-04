Özbekistan'da "Altın Kalem" medya ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Özbekistan'da "Altın Kalem" medya ödülleri sahiplerini buldu

04.05.2022 19:07
Özbekistan'da "Altın Kalem" medya ödülleri sahiplerini buldu

Özbekistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla düzenlenen "Altın Kalem" medya ödülleri sahiplerini buldu.

Özbekistan'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla düzenlenen "Altın Kalem" medya ödülleri sahiplerini buldu.

???????Özbekistan Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Altın Kalem Ödülü yarışmasında radyo, televizyon, gazete ve internet gazeteciliği ile yabancı medya kuruluşu dallarında yılın en iyileri belirlendi.

Özbekistan Gazetecileri Birliği Başkanı Alimcan Osarov, törende yaptığı konuşmada, bu yılki yarışmaya ülkedeki yerli ve yabancı 500'e yakın gazetecinin 5 binden fazla materyalle katıldığını belirtti.

Altın Kalem ödüllerini televizyonculuk dalında Medeniyet ve Marifet Televizyonu muhabiri Yulduz Fayziy, radyoculuk dalında Nevai Radyosu muhabiri Faragat Barnayeva, gazetecilik dalında "Halk Sözü" gazetesi genel yayın yönetmeni Ötkir Rahmat, internet gazeteciliği dalında da Özbekistan Haber Ajansı muhabiri Nargul Abduraimova kazandı.

TRT Taşkent Temsilciliği de Özbekistan hakkında haber yapan en iyi yabancı medya kuruluşu dalında Altın Kalem Ödülüne layık görüldü. Ödülü TRT Taşkent Temsilcisi Nizam Şahin aldı.

Taşkent Büyükelçiliğinden Özbek gazetecilere ödül

Ülkedeki yabancı büyükelçilikler tarafından da yarışma kapsamında farklı ödüller verildi. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunan gazetecilere dört ayrı dalda ödül verdi.

Özbek gazeteciler Umida Kadirova Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret, yatırım ve sanayi; Şuhrat Nematov kültür ve turizm; Nizamiddin İslamov eğitim ve Türk üniversiteleri; Nazima Nazarova da Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkileri ve dostluk konularını işleyen en iyi gazeteci ödüllerine layık görüldü. Özbek gazetecilere ödüllerini Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu takdim etti.

Bekar, ödül teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği olarak 4. kez medya alanında Türkiye-Özbekistan ilişkileri konularında başarı gösteren Özbek gazetecileri ödüllendirdiklerini ve ödülü kazanan gazetecilere Türkiye'ye seyahat etme ve çalışma ziyaretinde bulunma imkanı sağladıklarını kaydederek, bunun kendileri için de mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

Turşucu da Taşkent Büyükelçiliğinin 4 dalda belirlediği en iyi Özbek gazetecilere başarı plaketlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekçeye çevrilen "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitabını da takdim ettiklerini aktardı.

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Altın Kalem, Özbekistan, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 'Altın Kalem' medya ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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