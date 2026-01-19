Özbekistan'da Hükümlülere Okuma Teşviki

Özbekistan'da hükümlülerin ceza sürelerinin okudukları her kitap için üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin kararname imzalandı.

Buna göre, cezaevlerindeki mahkumları teşvik etmek amacıyla okudukları her kitap için ceza sürelerinin üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı.

Ömür boyu hapis cezası alanların istisna tutulduğu düzenlemeye göre mahkumların, manevi ve ahlaki değerlerin oluşturulmasını amaçlayan kitapları okumuş olmaları ve bir yılda iki kez bu kitaplardan sınav vermeleri gerekecek.

Oluşturulan özel komisyon tarafından kitap okuduğu doğrulandığında hükümlünün ceza süresinin azaltılması için cezaevi yönetimi tarafından mahkemeye öneri gönderilecek.

Mahkeme, bu öneriyi esas alarak ceza süresinin kısaltılmasına ilişkin karar alacak.

Kitap okuyan mahkumların ceza süreleri, bu yöntemle bir yılda en fazla 30 gün kısaltılabilecek.