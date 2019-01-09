Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Yeni Parti Kuruldu

Özbekistan'da Yeni Parti Kuruldu

1 saat önce

Orta Asya'daki en büyük çevre felaketi olan Aral Gölü faciasının yaşandığı Özbekistan'da çevre sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan Ekoloji Partisi kuruldu.

Özbekistan'da Yeni Parti Kuruldu, System.String[]
Orta Asya'daki en büyük çevre felaketi olan Aral Gölü faciasının yaşandığı Özbekistan'da çevre sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan Ekoloji Partisi kuruldu.


Ülkede faaliyet gösteren Ekoloji Hareketi, sivil toplum örgütü kimliğini değiştirerek siyasi parti olma kararı aldı. Başkent Taşkent'te düzenlenen Özbekistan Ekoloji Partisinin kuruluş kurultayına 250 delege katıldı.

Hareketin lideri Bariy Alihanov, partinin genel başkanlığına seçildi.

Alihanov, kurultayda yaptığı konuşmada, partinin başta Aral Gölü faciası ve onun sonuçlarının giderilmesinin yanı sıra çevre koruma meseleleriyle yakından ilgileneceğini kaydetti. Alihanov, amaçlarının ülkede ve bölgedeki çevre sorunlarını gündeme getirmek ve bu sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Kurultayda, partinin merkez kurulu ve denetleme komisyonu oluşturulurken, tüzük ve programı da kabul edildi.


Bir sivil toplum kuruluşu olarak 2008'de kurulan Özbekistan Ekoloji Hareketi, ülkedeki mevcut yasalara göre, herhangi bir seçime katılmadan parlamentonun alt kurulu olan Yasama Meclisinde 15 sandalye ile temsil ediliyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Taşkent, Asya, Özbekistan, Güncel
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