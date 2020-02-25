Özbekistan'daki inşaat fuarına Türk şirketler damga vurdu - Son Dakika

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Uzbuild-2020" 21. Uluslararası İnşaat Fuarı'na Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi.

Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başlayan fuara dünyanın 30'a yakın ülkesinden 400'den fazla şirket katılımm sağlarken 129 Türk şirketi de etkinlikte milli katılım organizasyonu şeklinde yer aldı.

Fuara katılan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirleri Abdullah Yavuz Türker ve Hüseyin Ersin Topaloğlu, Türk stantlarını gezerek Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

İnşaat ve kaplama malzemeleri, iç tasarım ve dizayn, kapı, pencere ve cephe, inşaat makine, ekipmanları, seramik ve kaplama taşları, emlak ve ev inşaatı, mimari ve dekoratif tasarım, peyzaj ve bahçe, endüstriyel tesis inşaatı, yol ve konut inşaatı gibi bölümlerden oluşan fuarda yer alan Türk şirketlerine Özbek inşaat sektörü mensupları ve davetliler büyük ilgi gösterdi.

Fuarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan fuar organizatörlerinden Meridyen Fuarcılık şirketinin proje müdürü Esra Gezmiş Sorhun, Özbekistan'da inşaat sektörünün hızla büyümekte olduğunu, Türk şirketlerinin fuara büyük ilgi gösterdiğini kaydederek, "Türkiye olarak fuara 129 firma ile katılıyoruz ve milli katılım organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

İteca Fuarcılık şirketi yetkilisi Oyimhon Babacanova da bir Türk şirketinin ana sponsorluğunu yaptığı fuara katılan şirketlerin yaklaşık üçte birini Türk şirketlerin oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'de asansör üretimi yapan Türk iş adamı Ergin Aktaş, Özbekistan'ın inşaat sektöründe büyük bir pazara sahip olduğunu ifade ederek, "Özbekistan'ın inşaat pazarı günümüzde oldukça önü açık bir durumda. Ülkede muazzam inşaat çalışmaları sürüyor. Bu yüzden Türk iş adamları bir an önce buralara gelmeleri lazım." dedi.

Aktaş,10 aydır Özbekistan'da iş yaptıklarını ve ülkede bazı yatırımlar planladıklarını kaydederek, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik belirlenen hedeflerin yerine getirilmesi için bir Türk iş adamı olarak elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Fuar, 28 Şubat'ta sona erecek.