Özbekistan'ın uluslararası turizmdeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen 31. Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı; turizm sektörü temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, yatırımcıları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Fuar bu yıl turizm ürünlerinin tanıtımının yanı sıra yatırım, uluslararası iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma konularına da ev sahipliği yaptı.

"ORTA ASYA İÇİN STRATEJİK BULUŞMA NOKTASI"

Açılış konuşmasında ülkeler ve halklar arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi, turizmde ortak projelerin hayata geçirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Konuşmalarda, 31 yıldır düzenlenen fuarın yalnızca Özbekistan için değil, tüm Orta Asya turizmi için stratejik bir buluşma noktası haline geldiği belirtildi.

10 AYDA 11,6 MİLYON ZİYARETÇİ

Fuarda paylaşılan verilere göre, 2016'da yaklaşık 2 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayan Özbekistan, 2025'te bu sayıyı 11,7 milyona çıkardı. 2026'nın ocak-ekim döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11,6 milyonu aştı. Böylece Özbekistan, yılın ilk 10 ayında geçen yılın toplam ziyaretçi sayısına neredeyse ulaştı. Ülke, turizm stratejisi kapsamında yıllık yabancı ziyaretçi sayısını 20 milyona çıkarmayı hedefliyor.

İLK KEZ YATIRIM FORUMU DÜZENLENDİ

Bu yılki fuarın en önemli yeniliği, ilk kez düzenlenen Uluslararası Turizm Yatırım Forumu oldu. Forumda turizm altyapısının geliştirilmesi, yeni konaklama yatırımları, uluslararası sermayenin ülkeye çekilmesi ve kamu-özel sektör iş birliklerinin artırılması ele alındı.

Özbek yönetiminin öncelikleri arasında şunlar yer alıyor: yeni turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, mevcut turizm merkezlerinin modernizasyonu, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası otel markalarının ülkedeki varlığının artırılması. Forumda, turizm yatırımlarının konaklama kapasitesinin yanı sıra kültürel mirasın korunmasına, yerel ekonomilere ve istihdama da katkı sağlaması gerektiği vurgulandı.

95 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT

Özbekistan'ın turizmdeki büyümesinin arkasında son yıllarda uygulamaya konan vize kolaylıkları ve ulaşım yatırımları bulunuyor. Fuarda aktarılan bilgilere göre bugün 95 ülkenin vatandaşları Özbekistan'a vizesiz seyahat edebiliyor. 52 ülke için elektronik vize, 45 ülke için ise belirli koşullarda vizesiz transit geçiş imkanı sunuluyor.

Konaklama altyapısındaki büyüme de dikkat çekiyor. Açıklanan verilere göre 2017'de 767 olan otel ve konukevi sayısı bugün 7 binin üzerine çıktı.

2027 İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VURGUSU

Fuarın gündeminde sürdürülebilirlik de önemli yer tuttu. Açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütünün (UN Tourism) 2027'yi "Uluslararası Sürdürülebilir ve Dirençli Turizm Yılı" ilan etme girişimini destekleyen etkinlikler düzenleneceği belirtildi. Bu çerçevede çevresel sürdürülebilirlik, yerel toplulukların turizm gelirlerinden daha fazla yararlanması ve sektörün küresel krizlere karşı dayanıklılığı öne çıktı.

Uluslararası turizm temsilcileri ise turizmin gelişmesinin barış ve istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin sektörü etkilediğine dikkat çeken temsilciler, ülkeler arasında daha güçlü iş birliği çağrısında bulundu.

HEDEF ORTA ASYA'NIN TURİZM YATIRIM MERKEZİ OLMAK

Özbekistan, turizmi yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil, ekonomik katkısı ve uluslararası yatırım kapasitesiyle de büyütmeyi hedefliyor. Fuar ve ilk Uluslararası Turizm Yatırım Forumu'nun yeni yatırım anlaşmalarına, uluslararası turizm ortaklıklarına ve bölgesel iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.