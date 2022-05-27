Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü

Özbekistan ve ABD'li yetkililer Taşkent'te Afganistan meselesini ele aldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, temaslarda bulunmak üzere Taşkent'e gelen ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev'in de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, Afgan halkını desteklemek için uluslararası çabaların koordine edilmesi ve sistemleştirilmesi üzerinde mutabık kalırken, bu çerçevede Afganistan'a insani yardımların ulaştırılabilmesi için Tirmiz şehrinde oluşturulan lojistik merkezin imkanlarından istifade etmenin önemini vurguladı.

Yeni Afgan makamları tarafından ülkede geniş temsile dayalı hükümetin oluşturulması, temel insan haklarına saygı duyulması, eğitimi de dahil olmak üzere kadınların temel özgürlüklerinin sağlanması gibi uluslararası toplumunun talep ettiği temel gereksinimlerin yerine getirilmesi konusunda tarafların pozisyonlarının benzer olduğu kaydedildi.

Görüşmede, Afganistan'ın ulusal ekonomisinin yeniden kalkındırılması konusunda ortak bir yaklaşım geliştirmenin yanı sıra ülkedeki enerji, ulaştırma ve altyapı sektörlerindeki projelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede West, Afganistan'ın sosyoekonomik altyapısının yeniden yapılandırılması ve Afgan halkına insani yardımların sağlanmasına yönelik Özbekistan yönetiminin politikasını takdir ettiklerini dile getirdi.