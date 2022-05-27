Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü

27.05.2022 19:44
Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü

Özbekistan ve ABD'li yetkililer Taşkent'te Afganistan meselesini ele aldı.

Özbekistan ve ABD'li yetkililer Taşkent'te Afganistan meselesini ele aldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Narov, temaslarda bulunmak üzere Taşkent'e gelen ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev'in de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, Afgan halkını desteklemek için uluslararası çabaların koordine edilmesi ve sistemleştirilmesi üzerinde mutabık kalırken, bu çerçevede Afganistan'a insani yardımların ulaştırılabilmesi için Tirmiz şehrinde oluşturulan lojistik merkezin imkanlarından istifade etmenin önemini vurguladı.

Yeni Afgan makamları tarafından ülkede geniş temsile dayalı hükümetin oluşturulması, temel insan haklarına saygı duyulması, eğitimi de dahil olmak üzere kadınların temel özgürlüklerinin sağlanması gibi uluslararası toplumunun talep ettiği temel gereksinimlerin yerine getirilmesi konusunda tarafların pozisyonlarının benzer olduğu kaydedildi.

Görüşmede, Afganistan'ın ulusal ekonomisinin yeniden kalkındırılması konusunda ortak bir yaklaşım geliştirmenin yanı sıra ülkedeki enerji, ulaştırma ve altyapı sektörlerindeki projelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede West, Afganistan'ın sosyoekonomik altyapısının yeniden yapılandırılması ve Afgan halkına insani yardımların sağlanmasına yönelik Özbekistan yönetiminin politikasını takdir ettiklerini dile getirdi.

Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü
Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü
Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü
Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü
Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Özbekistan, Afganistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: Özbekistan ve ABD'li yetkililer Afganistan konusunu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement