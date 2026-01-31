Özbelsan Sivasspor'dan Taraftara Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Özbelsan Sivasspor'dan Taraftara Çağrı

31.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Özçoban, Pendikspor maçında tribünleri doldurun çağrısında bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un kulüp başkanı Burak Özçoban, yarın sahalarında oynayacakları Atko Grup Pendikspor karşılaşması öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak tribünleri doldurmalarını istedi.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak kulübün hedefleri doğrultusunda şehrin en önemli sportif değeri olan Sivasspor'un başarısı için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Tüm planlamaları, camianın beklentileri ve kulübün kurumsal sorumluluğu çerçevesinde yürüttüklerini aktaran Özçoban şunları kaydetti:

"Yarın sahamızda oynayacağımız Pendikspor karşılaşması, takımımız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu müsabakada sahadaki mücadele gücümüz kadar, tribünlerde oluşturulacak birlik ve beraberlik ortamının da takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sivasspor, geçmişten bugüne bu şehrin ortak değeri olmuş, taraftarıyla, camiasıyla ve Sivas halkıyla birlikte ayakta kalmış köklü bir kulüptür. Bu bilinçle, söz konusu karşılaşmada tribünlerin dolu olmasının ve takımımızın sahaya güçlü bir atmosfer eşliğinde çıkmasının büyük önem arz ettiğini özellikle vurgulamak isteriz. Bu doğrultuda, tüm Sivaslı hemşehrilerimizi ve Sivasspor sevdalılarını, yarın oynanacak karşılaşmada takımımızın yanında olmaya, tribünlerde yer alarak futbolcularımıza destek vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Pendikspor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özbelsan Sivasspor'dan Taraftara Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:51:14. #7.11#
SON DAKİKA: Özbelsan Sivasspor'dan Taraftara Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.