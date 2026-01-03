Özcan'dan ABD'nin Venezuela'ya Saldırısına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "Bir ülke, başka bir egemen ülkeyi açıkça işgal ettiğini açıklıyor. Evrensel hukukun ve mevcut küresel sistemin bu kadar tartışılmaya açıldığı çok az olay yaşanmıştır tarihte. Bu bir kırılmadır" dedi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya saldırısına tepki gösterdi. Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukukun bütün kurallarının altüst edildiği, yeni dünya düzenine dair oldukça tehlikeli gelişmelerin yaşandığı bir gün oluyor dünyada. Bir ülke, başka bir egemen ülkeyi açıkça işgal ettiğini açıklıyor. Evrensel hukukun ve mevcut küresel sistemin bu kadar tartışılmaya açıldığı çok az olay yaşanmıştır tarihte. Bu bir kırılmadır. Maduro'nun kendi halkına zalimlik eden, demokrasiden ve adaletten nasibini almamış, seçime ve sandığa saygısı olmayan bir tiran olması da bu gerçeği değiştirmez. Dünyanın bu kadar derin bir kırılma ile karşı karşıya olduğu bu dönemde ülkemize lazım olan, daha fazla hukuk, daha fazla demokrasi, daha fazla birlik ve beraberliktir. Bugün başkasının başına gelenin yarın bizim başımıza gelmemesi için tek yol demokrasimize ve ulusal egemenliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır."