Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında tanıklar dinlenmeye devam etti - Son Dakika

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının üçüncü duruşmasında, 6 tanık dinlendi. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı Nimet Öztaş Deniz tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan, kız kardeşi Rahime Aktan ile arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)