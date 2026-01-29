Özcan: Sözlerim Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
Özcan: Sözlerim Yanlış Anlaşıldı

29.01.2026 23:37
AK Parti Milletvekili Mestan Özcan, ifadelerinin çarpıtıldığını belirterek asıl meselelere odaklanacaklarını söyledi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, "İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz." açıklaması yaptı.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, samimi ve dostane bir sohbet ortamında dile getirdiği bazı ifadelerin kamuoyunda hassasiyet oluşturduğunu ve yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek gözlemlediğini bildirdi.

Vatandaşların ekonomik şartları ve geçim mücadelesinin her zaman birinci gündemleri olduğunu belirten Özcan, değerlendirmelerinin bazı mecralar tarafından bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ifade etti.

Şahsi bir yakınma gibi algılanan sözlerinin, milletvekilliği görevinin beraberinde getirdiği yoğun sorumluluğu anlatmaya yönelik olduğunu kaydeden Özcan, söz konusu ifadelerin bir şikayet değil, kamuoyunda yanlış bilinen bazı teknik hususlara ilişkin bilgilendirme amacı taşıdığını aktardı.

Hiçbir sözünde kimseyi kırmak, incitmek ya da üzmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Milletvekilliği makamı, bizler için bir imtiyaz alanı değil, milletimizin emanetini omuzlarımızda taşıdığımız bir hizmet makamıdır. Vatandaşlarımızın refahı için çalışmayı şiar edinmişken, şahsımın böyle bir 'geçim' polemiğinin içine çekilmeye çalışılması isabetsiz bir niyet okumadır. Milletvekili olarak üstlendiğimiz görev, sadece yasama faaliyetlerinden ibaret olmayıp, günün her saati hemşehrilerimizle bir arada olmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi ve kapımızı çalan her vatandaşımızı en iyi şekilde ağırlamayı gerektirir. Saha ziyaretlerimizden misafirlerimize gösterdiğimiz ev sahipliğine kadar, aslında milletimize en iyi hizmeti ulaştırabilmek ve her an ulaşılabilir kalabilmek içindir. Kamuoyunun böylesine suni bir tartışma ile meşgul edilmesinden büyük üzüntü duyuyorum. İfadelerimi çarpıtarak siyasi malzeme haline getirenlerin aksine, biz milletimizin asıl meselelerine odaklanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

