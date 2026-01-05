Özdağ: Emekli Maaş Zamları Yetersiz

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarına yansıyacak artış oranlarına dikkat çeken Özdağ, "Bugüne ne yazık ki üzücü bir haberle başladık. Ülkemizde 16 milyon insanı, hatta 16 milyon 800 bini aşan bir nüfusu ilgilendiren olumsuz bir haber duyduk. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 12,19, memur emeklileri için yüzde 18,61 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 18 bin 840 liraya yükselmiş durumda. Emekli, 2025 senesinde olduğu gibi ne yazık ki açlıkla ve sefaletle sınanmaya devam edecek. Bu, milli gelirden emeklinin, dulun, yetimin aldığı payın düştüğü; sefaletin ve açlığın arttığı 9'uncu sene" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gencel gelişmeleri değerlendirdi. Zafer Partisi'nin 2026 çalışma yılını İstanbul'dan başlattığını belirten Özdağ, Genel Merkez kadrolarının önemli bir bölümünün önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan bir saha çalışması yürüteceğini söyledi. Basın açıklamasında ilk olarak parti çalışmalarına değinen Özdağ, "Zafer Partisi 2026 çalışma yılını İstanbul'dan başlattı. Genel Merkez kadrolarımızın önemli bir bölümü benim başkanlığımda önümüzdeki 25-26 günü İstanbul'da, 39 ilçeyi kapsayacak bir çalışma çerçevesinde geçirecek. Bugün Üsküdar'da çalışmalarımıza başladık. Ay sonuna kadar İstanbul'dayız. İstanbul, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel merkezidir. İstanbul'da siyaset, Türkiye'yi şekillendiren siyasettir. 10 milyona yakın seçmeniyle ve geriye kalan 80 ilde temsil yeteneğiyle İstanbul siyaseti büyük bir önem taşımaktadır. Biz de Zafer Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana İstanbul çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz ve 2026'da bu önemi artırarak sürdürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına dikkat çeken Özdağ, açıklanan artışların milyonlarca emekliyi açlık ve sefaletle karşı karşıya bıraktığını söylerken, "Bugüne ne yazık ki üzücü bir haberle başladık. Ülkemizde 16 milyon insanı, hatta 16 milyon 800 bini aşan bir nüfusu ilgilendiren olumsuz bir haber duyduk. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 12,19, memur emeklileri için yüzde 18,61 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 18 bin 840 liraya yükselmiş durumda. Emekli, 2025 senesinde olduğu gibi ne yazık ki açlıkla ve sefaletle sınanmaya devam edecek. Bu, milli gelirden emeklinin, dulun, yetimin aldığı payın düştüğü; sefaletin ve açlığın arttığı 9'uncu sene" dedi.

Özdağ, büyükşehirlerde yaşanan barınma sorununa da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bazı emekli yurttaşlarımız Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de geceleri ısınmak için kamu kuruluşlarına sığınmak zorunda kalıyor. Diğer ihtimal sokakta kalmak ya da olağanüstü kötü şartlarda, çok ucuz otellerde tek başına yaşayan binlerce emekli. Bu insanca yaşanabilecek bir ücret değildir. Emekli bunu hak etmiyor, dul ve yetim bunu hak etmiyor."

"Trump'ın saraydan cumhurbaşkanı kaçırmasını izliyoruz"

Uluslararası gelişmelere de değinen Özdağ, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılmasını eleştirdi:

"Mozart'ın bir operası vardır, Saraydan Kız Kaçırma. Şimdi Trump'ın saraydan cumhurbaşkanı kaçırmasını görüyoruz. Venezuela Cumhurbaşkanı'nın Amerikan askerleri tarafından kaçırılması devletler hukuku ve demokrasi açısından kabul edilemez. 1648 Westfalya Barışı'yla temeli atılan modern devletler sistemi yıkılmaktadır. Bu, dünyanın yeniden Orta Çağ'a döndüğünü gösteren bir eylemdir... Avrupa Birliği ülkeleri bu hukuksuzluğu alkışladı. Şimdi ABD, Danimarka'ya ait Grönland'a el koymak isterse ne yapacaklar merak ediyoruz. Danimarka Başbakanı'nın 'hukuka aykırı' demesini trajikomik buluyoruz. Aynı gün Maduro'nun yakalanmasını alkışladığınızı unutmayın."

"İran'daki gelişmeler Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor"

İran'daki toplumsal huzursuzluğa da değinen ve olası bir iç savaşın Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını söyleyen Özdağ, "İran'da kötü yönetim, ambargolar ve kuraklık neticesinde büyük bir toplumsal huzursuzluk ortaya çıktı. Bu durum rejimin devrilmesine doğru evrilebilecek bir sürece taşınmak isteniyor. İran'da çıkacak bir iç savaş, milyonlarca Afgan'ın Türkiye sınırına yönelmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetine çağrıda bulunan Özdağ, sınır güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

"PKK ve YPG dağılmıyor, taleplerini artırıyor"

Suriye'de YPG-PKK ile Şam yönetimi arasındaki görüşmelere değinen Özdağ, iktidarın kamuoyuna yaptığı açıklamaların gerçeklerle örtüşmediğini savundu ve, "YPG dağılmayacak, silah bırakmayacak, üniter devlete dönüşü kabul etmiyor. Ülkenin yüzde 35'ini kontrol ederken iktidarın yüzde 40'ını talep ediyor. Bu durumun Türk halkına nasıl anlatılacağını merak ediyoruz. PKK'ya ve Öcalan'a güven olmaz. Terörle müzakere edilerek sonuç alınmaz. Terörle ancak mücadele edilerek sonuç alınır" dedi.

İstanbul programı ve Tertemiz Türkiye vurgusu

Bir aylık İstanbul programına ilişkin soruyu yanıtlayan Özdağ, ilçe ilçe gezerek pazar yerleri, AVM'ler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu önderleriyle buluşacaklarını söyledi. Programın merkezinde Tertemiz Türkiye Projesinin yer alacağını belirten Özdağ, uyuşturucu, organize suç ve sanal kumarla mücadeleyi anlatacaklarını ifade etti.

Uyuşturucu ve sanal kumara yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde ise Özdağ, "Uyuşturucu ve sanal kumarın yaygınlaşmasının sorumlusu AKP iktidarıdır. Baronları hedef almayan bir mücadelenin başarı şansı yoktur. Mevcut hukuki düzenleme yetersizdir. Zafer Partisi olarak hukuki mevzuatın değişmesi, mücadele eden birimlerin güçlendirilmesi ve toplumsal mücadelenin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.